Soglianosonica 2026 porta in piazza Matteotti gli Skunk Anansie

Arriva il primo annuncio della quinta edizione di Soglianosonica, il festival che RetroPop Live organizza in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone.

Si parte col ritorno in Romagna degli Skunk Anansie, una delle formazioni rock degli anni Novanta più amate. La band guidata da Skin sarà in Italia anche nell’estate 2026, sull'onda del recente disco, pubblicato lo scorso maggio, e potendo contare sul calore dei tanti fan, anche di lunga data, nel nostro Paese. Il live di Sogliano di mercoledì 22 luglio sarà l’unico concerto in regione del gruppo.

I biglietti per il concerto sono già disponibili in prevendita su Vivaticket, e saranno acquistabili anche attraverso i circuiti TicketOne e TicketMaster a partire delle 11.00 di giovedì 18 dicembre.

Gli Skunk Anansie, iconica band britannica nata nel 1994, rappresentano un punto di riferimento unico nella scena musicale internazionale. Con un sound che fonde rock alternativo, punk, funk e influenze elettroniche, il gruppo guidato dalla carismatica Skin (Deborah Anne Dyer) ha conquistato un pubblico globale grazie a un'energia travolgente e testi profondi, spesso incentrati su temi sociali e politici, e arrivando a vendere oltre 5 milioni di copie in tutti il mondo.

L'associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da oltre quindici anni. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature. Il festival è patrocinato dal Comune di Sogliano al Rubicone.