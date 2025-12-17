L'Appello all'umano in preghiera a Rimini con la Fiamma di Betlemme

"L’Appello all’umano" di sabato 20 dicembre propone alcune novità. L’appuntamento solidale di preghiera a favore dei fratelli perseguitati e per la pace cambia, solo per dicembre, orario e posto. Sarà infatti sul sagrato della chiesa cattedrale di Rimini alle ore 19. Resta invece la consuetudine di ospitare la Fiamma di Betlemme. Saranno accesi lumini a questa fiamma, simbolo della luce del Natale di Cristo, che arriva dalla Terra Santa.

Dicono i promotori del Comitato Nazarat: "la preghiera per la pace resta al centro della nostra attenzione. Perciò abbiamo riportato nel manifesto le prime parole in piazza san Pietro di Papa Leone nel saluto al momento del suo inizio: “La pace sia con voi! Questa è la pace del Cristo risorto… proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Si uniranno a noi in comunione di preghiera, alcune decine di citta e comunità religiose e monastiche in Italia e all’estero".