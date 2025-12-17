  
Indietro
menu
menu

sabato 20 dicembre

L'Appello all'umano in preghiera a Rimini con la Fiamma di Betlemme

In foto: una preghiera dell'Appello all'Umano
una preghiera dell'Appello all'Umano
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 17 Dic 2025 12:14 ~ ultimo agg. 12:34
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
"L’Appello all’umano" di sabato 20 dicembre propone alcune novità. L’appuntamento solidale di preghiera a favore dei fratelli perseguitati e per la pace cambia, solo per dicembre, orario e posto. Sarà infatti sul sagrato della chiesa cattedrale di Rimini alle ore 19. Resta invece la consuetudine di ospitare la Fiamma di Betlemme. Saranno accesi lumini a questa fiamma, simbolo della luce del Natale di Cristo, che arriva dalla Terra Santa.
Dicono i promotori del Comitato Nazarat: "la preghiera per la pace resta al centro della nostra attenzione. Perciò abbiamo riportato nel manifesto le prime parole in piazza san Pietro di Papa Leone nel saluto al momento del suo inizio: “La pace sia con voi! Questa è la pace del Cristo risorto… proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Si uniranno a noi in comunione di preghiera, alcune decine di citta e comunità religiose e monastiche in Italia e all’estero".  
 

il manifesto

Altre notizie
Rendering di piazzetta del Faro
A Riccione

Permuta della discordia. Amministrazione attacca minoranza: logica intimidatoria
di Redazione
l'inaugurazione
Amici del Sottomarino Giallo

Esperienze al Cubo. A Viserba Monte un luogo dove il gioco è socializzazione
di Redazione
VIDEO
il rendering del nuovo Neri e il cantiere fermo alla Gaiofana
A Fuori dall'Aula (Icaro TV)

Nuovo Neri, piscina, stadium e non solo. Il punto sulle infrastrutture sportive
di Redazione
gli Skunk Anansie
appuntamento a luglio

Soglianosonica 2026 porta in piazza Matteotti gli Skunk Anansie
di Redazione
perché la guerra?
“Perché la guerra?”

Alle radici della guerra russo-ucraina. Incontro con lo storico Andrea Graziosi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO