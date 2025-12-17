sabato 20 dicembre
L'Appello all'umano in preghiera a Rimini con la Fiamma di Betlemme
In foto: una preghiera dell'Appello all'Umano
di Redazione
1 min
Mer 17 Dic 2025 12:14 ~ ultimo agg. 12:34
"L’Appello all’umano" di sabato 20 dicembre propone alcune novità. L’appuntamento solidale di preghiera a favore dei fratelli perseguitati e per la pace cambia, solo per dicembre, orario e posto. Sarà infatti sul sagrato della chiesa cattedrale di Rimini alle ore 19. Resta invece la consuetudine di ospitare la Fiamma di Betlemme. Saranno accesi lumini a questa fiamma, simbolo della luce del Natale di Cristo, che arriva dalla Terra Santa.
Dicono i promotori del Comitato Nazarat: "la preghiera per la pace resta al centro della nostra attenzione. Perciò abbiamo riportato nel manifesto le prime parole in piazza san Pietro di Papa Leone nel saluto al momento del suo inizio: “La pace sia con voi! Questa è la pace del Cristo risorto… proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Si uniranno a noi in comunione di preghiera, alcune decine di citta e comunità religiose e monastiche in Italia e all’estero".
il manifesto
Altre notizie
di Redazione
Amici del Sottomarino Giallo
Esperienze al Cubo. A Viserba Monte un luogo dove il gioco è socializzazione
di Redazione
VIDEO
A Fuori dall'Aula (Icaro TV)
Nuovo Neri, piscina, stadium e non solo. Il punto sulle infrastrutture sportive
di Redazione
“Perché la guerra?”
Alle radici della guerra russo-ucraina. Incontro con lo storico Andrea Graziosi
di Redazione
Meteo Rimini