  
Indietro
menu
menu

Amici del Sottomarino Giallo

Esperienze al Cubo. A Viserba Monte un luogo dove il gioco è socializzazione

In foto: l'inaugurazione
l'inaugurazione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 17 Dic 2025 11:58 ~ ultimo agg. 12:08
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Lo spazio di Esperienze al Cubo nella zona artigianale di Viserba Monte, in via Pastore, è già attivo da alcuni mesi. Lunedì c'è stata l'inaugurazione ufficiale con il sindaco, il vescovo e altri rappresentanti delle istituzioni. 

Il laboratorio di Esperienze al Cubo “è uno spazio per socializzare”, spiega la presidente dell’APS, Elisa Marchioni “che propone il gioco come veicolo per rompere il ghiaccio; giochi da tavolo, giochi di ruolo e con la musica e la sfida unica, originale, del Cubo, che ospita al suo interno un labirinto interamente al buio su due piani e undici ambienti diversi, adatto ai bambini e agli adulti, che proporremo alle scuole e ai ragazzi.”
Lo gestisce l’associazione senza fini di lucro Amici del Sottomarino Giallo, una realtà riminese che si occupa da una decina d’anni di persone fragili e che ha interamente finanziato il laboratorio  autotassandosi: “Operando nella gestione dei co-housing con persone fragili, ci siamo accorti di quanta solitudine ci sia, che diventa marginalità e isolamento”, prosegue la presidente”;  vorremmo proporre qui un luogo di incontro per tutti, per non dimenticarci che ogni giorno è un giorno buono per stare bene.”
“Sappiamo bene che le difficoltà e le fragilità sono tante, e non basterà questa proposta per risolverle”; conclude la Marchioni; “ma anche se siamo una piccola realtà, è importante cercare di fare, nel piccolo, ciascuno la propria parte. È il nostro contributo per una socialità più aperta e coesa.” 
Prossimo appuntamento al laboratorio: nel pomeriggio del 26 dicembre con la musica di Natale dei Nashville. Esperienze al Cubo ospiterà anche l'edizione 2026 del gioco per le scuole La Campanella in onda su icaroTV.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/esperienze-al-cubo-inaugurato-a-viserba-lo-spazio-di-gioco-e-socialita/


www.esperienzealcubo.it

Altre notizie
il rendering del nuovo Neri e il cantiere fermo alla Gaiofana
A Fuori dall'Aula (Icaro TV)

Nuovo Neri, piscina, stadium e non solo. Il punto sulle infrastrutture sportive
di Redazione
gli Skunk Anansie
appuntamento a luglio

Soglianosonica 2026 porta in piazza Matteotti gli Skunk Anansie
di Redazione
perché la guerra?
“Perché la guerra?”

Alle radici della guerra russo-ucraina. Incontro con lo storico Andrea Graziosi
di Redazione
Marcello e Spinelli a colloquio al ministero
Il Governo al lavoro

Declassamento protezione lupi. Spinelli e Marcello al ministero: l'iter prosegue
di Redazione
i controlli della Polizia Locale
da uno screzio in campo

Accoltellamento di Halloween a Riccione, per la Procura è tentato omicidio
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO