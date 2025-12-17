Esperienze al Cubo. A Viserba Monte un luogo dove il gioco è socializzazione

Lo spazio di Esperienze al Cubo nella zona artigianale di Viserba Monte, in via Pastore, è già attivo da alcuni mesi. Lunedì c'è stata l'inaugurazione ufficiale con il sindaco, il vescovo e altri rappresentanti delle istituzioni.

Il laboratorio di Esperienze al Cubo “è uno spazio per socializzare”, spiega la presidente dell’APS, Elisa Marchioni “che propone il gioco come veicolo per rompere il ghiaccio; giochi da tavolo, giochi di ruolo e con la musica e la sfida unica, originale, del Cubo, che ospita al suo interno un labirinto interamente al buio su due piani e undici ambienti diversi, adatto ai bambini e agli adulti, che proporremo alle scuole e ai ragazzi.”

Lo gestisce l’associazione senza fini di lucro Amici del Sottomarino Giallo, una realtà riminese che si occupa da una decina d’anni di persone fragili e che ha interamente finanziato il laboratorio autotassandosi: “Operando nella gestione dei co-housing con persone fragili, ci siamo accorti di quanta solitudine ci sia, che diventa marginalità e isolamento”, prosegue la presidente”; vorremmo proporre qui un luogo di incontro per tutti, per non dimenticarci che ogni giorno è un giorno buono per stare bene.”

“Sappiamo bene che le difficoltà e le fragilità sono tante, e non basterà questa proposta per risolverle”; conclude la Marchioni; “ma anche se siamo una piccola realtà, è importante cercare di fare, nel piccolo, ciascuno la propria parte. È il nostro contributo per una socialità più aperta e coesa.”

Prossimo appuntamento al laboratorio: nel pomeriggio del 26 dicembre con la musica di Natale dei Nashville. Esperienze al Cubo ospiterà anche l'edizione 2026 del gioco per le scuole La Campanella in onda su icaroTV.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/esperienze-al-cubo-inaugurato-a-viserba-lo-spazio-di-gioco-e-socialita/



www.esperienzealcubo.it