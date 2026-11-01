Riccione. Auto carambola su via Castrocaro, incidente simile poche settimane fa

Non c'è pace su via Castrocaro a Riccione, dove ad inizio maggio, a causa di un incidente all'incrocio con via Montebianco, ha perso la vita una 18enne, che viaggiava a bordo del suo scooter. A fine agosto un'auto era carambolata sulla carreggiata, finendo la corsa contro alcuni mezzi parcheggiati a bordo strada (vedi notizia). Nella tarda serata di sabato è avvenuto un altro incidente, con una dinamica molto simile e con una macchina finita contro un'auto in sosta. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. Entrambi i sinistri sono avvenuti a pochi metri dall'incrocio mortale, che a breve sarà messo in sicurezza, con i lavori per la realizzazione della nuova ciclabile.

Via Castrocaro, soprattutto quando scende il buio, viene spesso percorsa a forte velocità e i residenti spesso sono stati svegliati nel cuore della notte per il rumore provocato da incidenti. "Siamo esasperati - commenta qualcuno - è necessario che l'amministrazione intervenga con dissuasori di velocità o la presenza di un autovelox. Ormai, nonostante ci siano regolari stalli, nessuno parcheggia più in strada per paura di trovarsi l'auto danneggiata".