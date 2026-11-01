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Auto con quattro ragazzi a bordo fuori strada sulla via Emilia. 20enne grave

In foto: Polizia Locale
Polizia Locale
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Redazione
   
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Nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 4,20, nel tratto riminese della via Emilia c'è stato un grave incidente che ha coinvolto un auto con a bordo 4 ragazzi, tutti tra i 20 e i 21 anni. All'altezza di San Martino in Riparotta, il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'incidente non ha visto il coinvolgimento di altre auto. L'impatto è stato violento ed il 20enne alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere, tanto che è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Le sue condizioni, all'arrivo dei sanitari, sono apparse subito complesse, ed è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità. Gli altri tre giovani, un ragazzo e due ragazze, tutti di 21 anni, hanno riportato qualche lieve trauma e portati all'infermi di Rimini. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'auto medicalizzata. Il vaglio della dinamica dell'incidente è stato affidato alla Polizia Locale di Rimini. I genitori dei ragazzi sono stati rintracciati e informati dell'accaduto.

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