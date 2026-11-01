temporali brevi ed intensi
Maltempo. Allerta arancione sul litorale per stato del mare, giallo per vento
In foto: repertorio
di Redazione
2 min
La Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalle 12 del 1 novembre e valida fino a mezzanotte del 3 novembre. E' prevista per tutta la fascia costiera allerta arancione per stato del mare, giallo per vento e criticità costiera. Nella giornata di domani, lunedì 2 novembre, invece, la criticità costiera e lo stato del mare rimangono di criticità “gialla”, mentre il vento torna a essere “verde”.
Nel dettaglio elaborato dal meteorologo Roberto Nanni.
Allerta ARANCIONE per 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐞 nelle province di RA, FC, RN.
Allerta 𝐆𝐈𝐀𝐋𝐋𝐀 per 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, per 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐞 nelle province di FE e per 𝐦𝐚𝐫𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐞 nelle province di FE, RA, FC, RN.
Per la seconda parte di domenica 1 novembre è previsto mare agitato al largo con altezza dell'onda superiore a 3,2 metri sul settore romagnolo. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e lungo la costa. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sul settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate a partire da 1000-1200 metri. Nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. Si prevedono, per effetto del perdurare del moto ondoso e in combinazione con la marea, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.
Dalle 00:00 del 02 novembre 2026
Allerta 𝐆𝐈𝐀𝐋𝐋𝐀 per 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐞 nelle province di FE, RA, FC, RN e per 𝐦𝐚𝐫𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐞 nelle province di FE, RA, FC, RN.
Per lunedì 2 novembre è previsto ancora mare agitato al largo, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale. Sono inoltre previsti venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare sul crinale appenninico ed al mattino lungo la fascia costiera. Si prevedono, visto il perdurare del moto ondoso in combinazione con la marea, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.
Altre notizie
di Redazione
indagano i carabinieri
Notte di vandalismi alle medie di Villa Verucchio. Gli autori sono giovanissimi
di Redazione
FOTO
ai cippi per i caduti
Santarcangelo celebra festa Unità nazionale. Il sindaco stigmatizza vandalismi
di Redazione
FOTO
improvvisa grandinata
Traffico bloccato in autostrada. Due incidenti sul tratto romagnolo dell'A14
di Redazione
stazione monte falco
Cacciatore riminese scivola in un dirupo. Soccorso nei boschi di Sarsina
di Redazione