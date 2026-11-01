Maltempo. Allerta arancione sul litorale per stato del mare, giallo per vento

La Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalle 12 del 1 novembre e valida fino a mezzanotte del 3 novembre. E' prevista per tutta la fascia costiera allerta arancione per stato del mare, giallo per vento e criticità costiera. Nella giornata di domani, lunedì 2 novembre, invece, la criticità costiera e lo stato del mare rimangono di criticità “gialla”, mentre il vento torna a essere “verde”.

Per la seconda parte di domenica 1 novembre è previsto mare agitato al largo con altezza dell'onda superiore a 3,2 metri sul settore romagnolo. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e lungo la costa. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sul settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate a partire da 1000-1200 metri. Nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. Si prevedono, per effetto del perdurare del moto ondoso e in combinazione con la marea, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.