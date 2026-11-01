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portato al Bufalini

Incidente in scooter a Bellaria-Igea M. Adolescente in gravi condizioni

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Versa in gravissime condizioni il 16enne rimasto vittima di un incidente stradale in via Ravenna a Bellaria-Igea Marina nella notte tra sabato e domenica. Attorno all'1 il ragazzino era a bordo del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è caduto a terra, sembra senza il coinvolgimento di altri mezzi. L'impatto con l'asfalto è stato violento e quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo esanime. Hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso: il cuore ha ripreso fortunatamente a battere e il 16enne è stato trasportato al Bufalini di Cesena, dove è stato affidato alle cure dei medici. La prognosi, al momento, resta riservata

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