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nella notte

Sbanda su via Castrocaro a Riccione e danneggia tre auto in sosta

In foto: L'intervento delle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente
L'intervento delle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente
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Redazione
   
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Incidente nella notte tra sabato e domenica in via Castrocaro a Riccione. Un'auto, per cause in corso d'accertamento, ha sbandato mentre percorreva il viale (alcuni testimoni raccontano a velocità sostenuta) ed è finita contro tre mezzi in sosta, danneggiando vistosamente le fiancate. Sul posto, per i rilievi e per accertare la dinamica, sono intervenuti i Carabinieri.

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