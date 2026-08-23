Sbanda su via Castrocaro a Riccione e danneggia tre auto in sosta

Incidente nella notte tra sabato e domenica in via Castrocaro a Riccione. Un'auto, per cause in corso d'accertamento, ha sbandato mentre percorreva il viale (alcuni testimoni raccontano a velocità sostenuta) ed è finita contro tre mezzi in sosta, danneggiando vistosamente le fiancate. Sul posto, per i rilievi e per accertare la dinamica, sono intervenuti i Carabinieri.