arrestato a Rimini
Maltrattava la moglie. Scarcerato con braccialetto e divieto di avvicinamento
In foto: il tribunale di Rimini
di Redazione
1 min
Gio 21 Ago 2025 15:25 ~ ultimo agg. 15:44
Su ordine del Gip del Tribunale di Rimini è stato scarcerato il 35enne di Vigevano arrestato il 16 agosto a Rimini maltrattamenti contro la moglie (vedi notizia). con l'obbligo di non avvicinarsi a lei. Sarà inoltre sottoposto al braccialetto elettronico. La coppia si trovava in un albergo a Miramare con il figlio di due anni: maltrattamenti e vessazioni andavano a vanti, ma solo dopo un episodio violento accaduto a Rimini la donna ha deciso di sporgere denuncia.
Altre notizie
era fissata fino al 24 agosto
Prolungata fino al 7 settembre l'attività H24 dei Vigili del Fuoco di Bellaria
di Redazione
La cultura nello sport 2025
“Fare attività sportiva rende felici?”: l'incontro al Bagno Tiki 26
di Redazione
passeggiata tra luoghi simbolo
Un centinaio di persone alla scoperta della storia nel cuore di Riccione paese
di Redazione
Meteo Rimini