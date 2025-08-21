Maltrattava la moglie. Scarcerato con braccialetto e divieto di avvicinamento

Su ordine del Gip del Tribunale di Rimini è stato scarcerato il 35enne di Vigevano arrestato il 16 agosto a Rimini maltrattamenti contro la moglie (vedi notizia). con l'obbligo di non avvicinarsi a lei. Sarà inoltre sottoposto al braccialetto elettronico. La coppia si trovava in un albergo a Miramare con il figlio di due anni: maltrattamenti e vessazioni andavano a vanti, ma solo dopo un episodio violento accaduto a Rimini la donna ha deciso di sporgere denuncia.