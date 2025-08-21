Prolungata fino al 7 settembre l'attività H24 dei Vigili del Fuoco di Bellaria

E’ stata prorogata al 7 settembre l’attività H24 del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina: con il servizio no stop della struttura che quindi prolunga di due settimane la decorrenza inizialmente fissata al prossimo 24 agosto.

“Una proroga già ventilata come percorribile qualche settimana fa, ma tutt’altro che scontata. Rappresenta un segnale importante per il nostro territorio, sul fronte del presidio e della sicurezza, ma anche perchè va nella direzione, auspicata e positiva per la nostra economia turistica, di una stagione estiva ancora pienamente nel vivo nelle settimane di settembre e pertanto coperta anche sul fronte dei servizi, anche dopo la fine di agosto. Rinnoviamo quindi il nostro ringraziamento al Ministero dell'Interno, in particolare nella figura del Sottosegretario Prisco, alla Regione, al Comando provinciale e a tutte le unità che sono impegnate sul nostro territorio”, commento oggi con soddisfazione il Sindaco Filippo Giorgetti.

Il Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco trova spazio presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, in zona Bordonchio. Un presidio che in questi anni ha consolidato il proprio ruolo strategico in termini di presidio e rapidità di risposta, non solo per la città di Panzini, ma più in generale per tutta la zona Nord della Provincia di Rimini e per i territori della vicina Provincia di Forlì e Cesena. Le attività della stagione 2025 sono cominciate a inizio luglio: un mese di prezioso servizio H12 a cui ha fatto seguito, lo scorso 2 agosto, il grande arricchimento dell'ufficio che ha consentito l’avvio del servizio H24. Ora la proroga che ne porta la ‘scadenza’ a domenica 7 settembre, non escludendo per altro nuovi prolungamenti dell’attività.

Un punto di riferimento rassicurante per la città di Bellaria Igea Marina e non solo, che vede impiegate cinque unità di personale a turno, nonché un’autopompa serbatoio e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi, ossia i due mezzi di stanza fissa presso la struttura.