  
Indietro
menu
menu

passeggiata tra luoghi simbolo

Un centinaio di persone alla scoperta della storia nel cuore di Riccione paese

In foto: la tappa nella chiesa del Paese
la tappa nella chiesa del Paese
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 21 Ago 2025 14:55 ~ ultimo agg. 18:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un coinvolgente viaggio nel passato ha animato la serata di martedì 19 agosto nel cuore di Riccione Paese con la passeggiata storica per le vie dell’antico borgo. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, coinvolgendo con entusiasmo residenti, turisti e famiglie.

La serata è iniziata alle 21 al Museo del Territorio, dove ad accogliere i partecipanti è stata Dina Maria Vittoria Gravina, guida turistica abilitata della Regione Emilia-Romagna. Con lei, Andrea Tirincanti, archeologo e responsabile del museo, ha illustrato le collezioni e raccontato curiosità e scoperte archeologiche legate al territorio riccionese. 

La passeggiata è poi proseguita tra i luoghi simbolo del borgo: dal Villino Mattioli alla Chiesa di San Martino, passando per l’Istituto Maestre Pie e l’Ospedale Ceccarini. Particolarmente affascinante la visita alla Chiesa di San Martino, aperta eccezionalmente per l’occasione, dove l’architetto e diacono Roberto Cesarini ha guidato i presenti in una scoperta appassionata del valore storico e spirituale di questo luogo di culto.

Altre notizie
l'incidente
A Cattolica

Contromano in A14 in fuga da Carabinieri. Conducente fermato, complici scappano
di Redazione
Il biglietto del Vescovo per il Bounty
per il corpus domini

Spegne la musica al passaggio della processione. Al Bounty il grazie del Vescovo
di Redazione
vigili del fuoco
era fissata fino al 24 agosto

Prolungata fino al 7 settembre l'attività H24 dei Vigili del Fuoco di Bellaria
di Redazione
gatti abbandonati
dopo l'incendio doloso

Nuovo gattile: i lavori riprenderanno entro la fine dell'anno
di Redazione
il tribunale di Rimini
arrestato a Rimini

Maltrattava la moglie. Scarcerato con braccialetto e divieto di avvicinamento
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO