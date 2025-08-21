Un centinaio di persone alla scoperta della storia nel cuore di Riccione paese

Un coinvolgente viaggio nel passato ha animato la serata di martedì 19 agosto nel cuore di Riccione Paese con la passeggiata storica per le vie dell’antico borgo. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, coinvolgendo con entusiasmo residenti, turisti e famiglie.

La serata è iniziata alle 21 al Museo del Territorio, dove ad accogliere i partecipanti è stata Dina Maria Vittoria Gravina, guida turistica abilitata della Regione Emilia-Romagna. Con lei, Andrea Tirincanti, archeologo e responsabile del museo, ha illustrato le collezioni e raccontato curiosità e scoperte archeologiche legate al territorio riccionese.

La passeggiata è poi proseguita tra i luoghi simbolo del borgo: dal Villino Mattioli alla Chiesa di San Martino, passando per l’Istituto Maestre Pie e l’Ospedale Ceccarini. Particolarmente affascinante la visita alla Chiesa di San Martino, aperta eccezionalmente per l’occasione, dove l’architetto e diacono Roberto Cesarini ha guidato i presenti in una scoperta appassionata del valore storico e spirituale di questo luogo di culto.