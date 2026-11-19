Alex Slobozhenko, il 28enne influencer ucraino arrestato a Riccione per una presunta evasione milionaria nel suo paese (vedi notizia), resta detenuto nel carcere dei Casetti in attesa di accertamenti da parte della Corte d'Appello di Bologna. Questa mattina (giovedì) si è tenuta l'udienza davanti ai giudici bolognesi, che al termine della sua corretta identificazione, hanno convalidato l'arresto. Slobozhenko, assistito dal suo avvocato di fiducia, Emanuele Polverini del foro di Rimini, si è opposto all'estradizione.

La Corte, in attesa di pronunciarsi su un'eventuale attenuazione della misura cautelare (dal carcere ai domiciliari), svolgerà approfondimenti sul caso. Nel frattempo ha chiesto alle autorità ucraine di inviare entro 10 giorni un supplemento di documenti necessari per poter giungere ad una decisione. L'influencer, accusato di aver sottratto al Fisco ucraino l'equivalente di 4,3 milioni di euro, risulta "solo" indagato nel suo paese d'origine, dove nei suo confronti è stata emessa un'ordinanza cautelare.