Aspettando l'esito del braccio di ferro sulla finanziaria, la Regione Emilia-Romagna vara il suo bilancio 2027, una manovra da 14,4 miliardi di cui 10,9 di spesa per la sanità. I conti del sistema sanitario regionale reggono grazie ai 200 milioni della manovra fiscale del 2025, a cui si aggiungono 12,6 milioni per le spese extra Lea. Il fondo per la non autosufficienza supera la soglia del 600 milioni (arriva a 619) con altri 25 milioni di euro aggiunti sul prossimo anno.

"E' un bilancio che conferma la solidità dell'impostazione che abbiamo dato a questa legislatura", afferma il governatore Michele de Pascale illustrando oggi la manovra insieme all'assessore al bilancio Davide Baruffi. Nella manovra 2027, tra le alte cose, prosegue la riduzione dell'addizionale Irpef per il terzo scaglione, come previsto dal patto siglato un anno e mezzo fa coi sindacati. "Quando prendiamo un impegno lo rispettiamo fino all'ultima virgola", assicura in proposito de Pascale. Per quanto riguarda la sanità, spiega, "non si può andare in piano di rientro e non si può sforare, quindi la Regione Emilia-Romagna si è rimessa nelle condizioni per chiudere il bilancio in pareggio". Del resto in Italia, osserva sempre de Pascale, "se si va in piano di rientro, ci sono delle norme che distruggono il sistema sanitario. Lo hanno visto le regioni del sud". Ma ovviamente molto può cambiare a seconda della fisionomia finale che assumerà la legge di bilancio del Governo. "Se il finanziamento per il 2027 non fosse adeguato agli standard e alla copertura dell'inflazione, le Regioni non potrebbero sostituire le persone che vanno in pensione o che si trasferiscono, dovrebbero fermare gli investimenti, allungare le liste d'attesa. Il tema non è il default delle Regioni- avverte de Pascale- ormai tutti l'hanno capito che l'aumento del valore assoluto se non si adegua all'inflazione è un taglio".

Per de Pascale, invece, "essere coerenti consente poi anche di poter fare le battaglie a testa alta". Per quanto riguarda la finanziaria, "ci riserviamo di verificare l'andamento de dibattito, nel bene e nel male. Sulla sanità, unica questione attenzionata dal ministro Giorgetti, e' ragionevole attendersi elementi positivi. Mi piacerebbe pensare che anche su Tpl e bollo auto possa esserci un ravvedimento operoso da parte del Governo. Non voglio neanche immaginare che possano esserci sorprese negative".

La sanità pubblica? "Si difende con una gestione più efficiente ed efficace". Ne e' convinta la civica Elena Ugolini, ex avversaria di Michele de Pascale alle regionali in Emilia-Romagna di due anni fa e oggi alla presentazione del bilancio 2027 del vincitore di allora. "L'equazione più soldi-più qualità dei servizi- sottolinea Ugolini- non è automatica. Se attraverso un controllo vero della spesa e la messa a sistema delle buone pratiche si recuperassero 200 milioni, potremmo investirli per migliorare i servizi, ridurre le liste d'attesa e sostenere il personale, anziché usarli per sistemare i conti. Da de Pascale mi aspetto un piano per spendere meglio, non l'ennesima conferenza stampa per chiedere altri soldi al Governo". Ugolini difende anche il bonus per le prestazioni extra Lea degli anziani, contestato con forza da de Pascale e altri governatori. "Il presidente della Regione Emilia-Romagna non vuole che quelle risorse finiscano a strutture private e chiede quindi di versarle direttamente alla sanità pubblica, dimenticando la condizione in cui si trovano tanti anziani che hanno bisogno di aiuti specifici e concreti", afferma la consigliera di Rete civica.

Promette battaglia contro la manovra 2027 della Regione Marta Evangelisti, capogruppo di Fdi. De Pascale, obietta la meloniana, "parla di un bilancio 'solido', ma i numeri e le sue stesse ammissioni raccontano una realtà ben diversa: i conti della sanità regionale stanno in piedi esclusivamente grazie alla stangata fiscale da 200 milioni di euro scaricata sulle tasche degli emiliano-romagnoli nel 2025, mentre sul trasporto pubblico locale la Giunta certifica di fatto la propria incapacità gestionale ammettendo che il sistema, oggi, non sta in piedi". Inoltre, afferma ancora Evangelisti, "e' singolare sentire rivendicare il rispetto degli impegni sulla riduzione dell'addizionale Irpef per un solo scaglione, quando l'intero equilibrio del sistema sanitario regionale, che assorbe 10,9 miliardi, si regge su una maxi-manovra fiscale che ha già pesato enormemente su famiglie e imprese, prosegue Evangelisti. Invece di intervenire sugli sprechi, sull'inefficienza delle aziende sanitarie e sulle mancate riscossioni, viale Aldo Moro ha scelto la strada più semplice: mettere le mani in tasca ai cittadini per coprire i buchi di gestione".