Influencer, imprenditore e anche evasore. La Squadra Mobile di Rimini, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha arrestato ai fini dell'estradizione un noto influencer ucraino di 28 anni. L'uomo, particolarmente conosciuto e seguito sulle piattaforme social, risulta infatti ricercato dall’Autorità Giudiziaria del proprio Paese per gravi reati di natura economico-finanziaria: un'evasione di imposte e tributi quantificata in oltre 213 milioni di grivnie ucraine, pari a circa 4,3 milioni di euro, e il successivo riciclaggio dei proventi illeciti attraverso l'acquisto di immobili di pregio e autovetture di lusso.

Il 28enne è stato individuato nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo che la sua presenza era stata segnalata in mattinata alla Sala Operativa della Questura in una struttura alberghiera di Riccione. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti e hanno poi atteso il suo rientro in hotel per far scattare, dopo le verifiche di rito, l'arresto. Secondo le contestazioni formulate dalle Autorità ucraine, l'uomo sarebbe stato coinvolto, tra il 2020 e il 2023, nella gestione di un'organizzazione operante nel settore dell'arbitraggio del traffico online, che avrebbe generato ingenti profitti attraverso la promozione, mediante account pubblicitari fraudolenti, di piattaforme di gioco d'azzardo, scommesse e prodotti sanitari contraffatti. Per occultare i proventi e sottrarsi ai controlli finanziari, il gruppo avrebbe fatto ricorso a sistemi di pagamento esteri, portafogli di criptovalute e canali illegali di cambio valuta.

Il 28enne è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente per le successive procedure previste in materia di estradizione.