dei vigili del fuoco
La città di Rimini la più colpita dalle raffiche di vento. Diversi interventi
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Sono stati oltre una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal forte vento spirato nella giornata di oggi sul riminese. La zona più colpita è stata la città capoluogo, nella zona che va dalla statale al mare, in particolare a Marina Centro e nell'area dell'ospedale. I pompieri si sono occupati di rimuovere alberi e rami caduti che ostruivano il passaggio in strada e i passi carrai delle abitazioni. In una caso hanno liberato un'auto rimasta sotto una pianta rovinata a terra. Fortunatamente non si segnalano feriti.
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