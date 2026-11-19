Sono stati oltre una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal forte vento spirato nella giornata di oggi sul riminese. La zona più colpita è stata la città capoluogo, nella zona che va dalla statale al mare, in particolare a Marina Centro e nell'area dell'ospedale. I pompieri si sono occupati di rimuovere alberi e rami caduti che ostruivano il passaggio in strada e i passi carrai delle abitazioni. In una caso hanno liberato un'auto rimasta sotto una pianta rovinata a terra. Fortunatamente non si segnalano feriti.