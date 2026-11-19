Mentre in vista delle comunali 2027 il centrodestra si prepara ad accogliere in coalizione il partito radicale (che oggi ha sancito un patto con Forza Italia a livello regionale in vista del voto), a Rimini l’attuale minoranza si interroga sul nome del candidato che dovrà confrontarsi col sindaco uscente Jamil Sadegholvaad. Due i nomi in ballo: Carlo Rufo Spina di Fratelli d’Italia e il civico Manuel Mussoni, professore e già presidente dell’Azione Cattolica riminese. E proprio su quest'ultimo nome arriverebbe anche la convergenza con Europeisti.eu, nuova compagine politica che rientra nella coalizione Rimini al Centro. Lo spiega in una nota il coordinatore provinciale Raimondo Elli precisando che il candidato dovrebbe essere una figura capace di unire laici e cattolici, superando gli steccati ideologici. “Abbiamo letto sulla stampa che vi sono almeno due giovani professionisti in campo – spiega -. Uno dei due corrisponde a nostro parere all'identikit che abbiamo in mente, e saremmo disposti a sostenerlo ove decidesse di accettare la candidatura. L'altro, pur con tutto il rispetto per la sua persona, la sua professionalità, il suo impegno di oppositore in consiglio comunale, non possiede quelle peculiarità che ne potrebbero farne a nostro vedere un candidato vincente. Prima tra tutte, ma senza anatemi preconcetti, l'essere figura di rilievo di un partito dichiaratamente di destra, che non sarebbe mai votato dalla maggioranza dei riminesi”. Elli (ex coordinatore comunale di Forza Italia) precisa però che “con quel partito (ndr Fratelli d’Italia), ed altri appartenenti all'attuale minoranza consigliare, potremmo convergere su una candidatura civica di centro, mantenendo la nostra fisionomia distinta e distante dal centrodestra riminese, ma esclusivamente se il candidato sindaco avesse le caratteristiche sopra indicate”.