Marco Ottaviani, titolare della Gelateria Il Castello di Rimini, ha ricevuto il Premio Speciale “Creatività e Innovazione – Aceto Balsamico di Modena IGP in Gelateria” a Sherbeth 2026, il festival internazionale del gelato artigianale che si è svolto a Palermo dal 13 al 16 novembre. Il riconoscimento è assegnato dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena insieme a Sherbeth.

Il gusto premiato si chiama Ottantotto, come la temperatura a cui nasce. Il latte viene scaldato a 88 °C e cagliato con l’Aceto Balsamico di Modena IGP, fino a ottenere una cagliata simile a un formaggio fresco. La cagliata diventa la base di un gelato al latte con mandorla cruda, servito con saba, croccante di mandorle leggermente salato e qualche goccia di balsamico.

A Sherbeth 2026 Ottaviani ha gareggiato anche nel Concorso Internazionale Francesco Procopio Cutò con Antigone, un sorbetto salato di cetriolo e ostrica ispirato alla tragedia di Sofocle.

“Portare l’aceto balsamico nel gelato voleva dire trattarlo come un ingrediente vivo, non come un condimento”, racconta Ottaviani. “Questo premio è anche dei ragazzi della gelateria, che hanno tenuto il banco mentre io ero in laboratorio a Palermo.”