Sono arrivate ampie rassicurazioni sulla continuità occupazionale e dei servizi ma resta comunque una situazione complicata quella della cooperativa sociale Coop 134. Mentre davanti alla Prefettura di Rimini i lavoratori protestavano, all’interno si è svolto il tavolo di crisi con le istituzioni, Hera, il Consorzio Sociale Romagnolo e i vertici della cooperativa. Presente anche l’assessore regionale Paglia. 500 i lavoratori coinvolti, 200 nella sola provincia di Rimini. Le committenze, fanno sapere i sindacati, hanno comunicato di aver individuato alcuni soggetti (cooperative e/o industriali) interessati a rilevare il personale e le commesse oggi gestite da Coop134, garantendo l’impegno di avviare le procedure di cambio appalto in capo a Hera e Consorzio che garantiranno continuità di servizi ed occupazione.

Per quanto riguarda l'igiene ambientale, Hera ha confermato dal 1° dicembre l’impegno a garantire la continuità del servizio, incluso il mantenimento occupazionale, attraverso l’affidamento dell’attività a soggetti con cui già intrattiene rapporti industriali. "Abbiamo chiesto che ai lavoratori sia applicato il CCNL Servizi Ambientali - spiegano i sindacati -, affinché percepiscano le stesse retribuzioni dei lavoratori diretti di Hera". CSR ed Hera si sono impegnati a vigilare e garantire sul pagamento degli stipendi dei mesi di novembre e dicembre, comunicando di essere pronti a pagare direttamente i cedolini dei lavoratori, qualora Coop 134 non riesca a liquidare. Le Organizzazioni Sindacali hanno anche richiesto ad Hera e alle altre committenze di farsi carico del mantenimento occupazionale, oltre che degli operai, anche degli impiegati della Coop 134.

Per quanto riguarda i servizi legati a verde, pulizie, settore educativo, Coop 134 cesserà tutte le commesse rimettendole al Consorzio Sociale Romagnolo al 30 novembre. E' in corso una trattativa tra CSR e un soggetto imprenditoriale cooperativo non riminese, che dal 1° dicembre prenderebbe in carico - tramite affitto d’azienda - i rami non legati all’igiene ambientale, con applicazione dei CCNL di riferimento.

I prossimi passi prevedono due percorsi paralleli: uno con Hera e i soggetti subentranti a Coop 134 per i Servizi Ambientali e uno con CSR, Coop 134 e i nuovi gestori per i restanti ambiti. Il tavolo prefettizio rimarrà aperto durante la gestione della crisi e le parti imprenditoriali si sono impegnate a comunicare tempestivamente gli sviluppi sulle attività dei due percorsi.

I contorni della vicenda "fanno dispiacere" – ha commentato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, presente al tavolo, ricordando che la cooperativa "ha svolto in modo egregio il suo lavoro e i conti sono in ordine". A fare saltare il banco è stato l'inquadramento dei lavoratori con la Cassazione che sentenziato come venisse loro applicato il contratto delle coop sociali invece che quello dell’igiene ambientale: 400 euro di differenza mensili. E così la società ha alzato bandiera bianca annunciando la cessazione dell’attività. E il problema potrebbe allargarsi anche fuori dai confini riminesi. “Bisogna prepararsi a riorganizzare i rapporti tra Hera e la cooperazione sociale" ha aggiunto il sindaco di Rimini ricordando come le cooperative abbiano "un ruolo fondamentale per le persone che farebbero fatica diversamente a trovare occupazione”.