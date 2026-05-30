La precisazione: nessuno ShuttleMare "vuoto" ma solo un mezzo fuori servizio

Cooperativa La Romagnola, proprietaria dello ShuttleMare immortalato in una foto pubblicata dai residenti di via Ducale a Rimini in una nota in cui lamentavano per l'ennesima volta le difficoltà di viabilità nella stretta traversa di Corso d'Augusto. Lamentela da noi ripresa in un articolo ( Nessuna corsa a vuoto ma semplicemente un mezzo fuori servizio che rientrava dopo aver svolto un regolare servizio scolastico. La precisazione arriva dalla, proprietaria delloimmortalato in una foto pubblicata dai residenti di via Ducale a Rimini in una nota in cui lamentavano per l'ennesima volta le difficoltà di viabilità nella stretta traversa di Corso d'Augusto. Lamentela da noi ripresa in un articolo ( vedi notizia ).

"Giovedì 28 maggio - precisa una nota della Cooperativa - non erano previste corse ShuttleMare da calendario. Il mezzo citato nell’articolo non stava svolgendo alcun servizio ShuttleMare e non stava facendo nessuna corsa “a vuoto”: stava semplicemente rientrando da un servizio scolastico regolarmente effettuato".

Sempre La Romagnola ricorda "che lo scorso anno lo ShuttleMare ha trasportato circa 54.000 persone e che i soli mezzi della nostra cooperativa hanno percorso circa 40.000 km per questo servizio all’interno del Comune di Rimini. Numeri che raccontano un servizio reale, utilizzato e importante per la città, non certo un mezzo che gira “ovviamente” vuoto".