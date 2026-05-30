Incidente tra auto e Vespa sulla via Emilia. Due ferite trasportate al Bufalini

Incidente in mattinata (sabato) lungo la via Emilia, Strada Statale 9, nella frazione di San Martino in Riparotta. A venire a contatto, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Fiat Panda e una Vespa. Entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione, da Santarcangelo verso Rimini. L'auto dopo lo scontro è finita nel fosso sulla destra della carreggiata mentre il motorino è finito sul lato opposto, nei pressi di un distributore di benzina. Illese le due passeggere a bordo della Panda mentre le due ragazze sulla Vespa, entrambe 18enni, hanno riportato ferite più serie e sono state trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena. Per una delle due, la più grave, è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso. In base alle prime notizie pervenute, non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.

(le foto Adriapress)