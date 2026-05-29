Il sindaco omaggia Vasco con il rinoceronte di Fellini

Prima del sound check riservato ai suoi fans Vasco Rossi è stato raggiunto nel tardo pomeriggio di venerdì dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il primo cittadino ha omaggiato il rocker di Zocca di una riproduzione arancione del rinoceronte, omaggio a La Nave Va di Federico Fellini. Uno scambio di battute e tanti sorrisi prima della serata attesa da tanti appassionati del Blasco.

Foto di Tommaso Morosetti