Prima del sound check
Il sindaco omaggia Vasco con il rinoceronte di Fellini
In foto: Il dono
di Redazione
1 min
Prima del sound check riservato ai suoi fans Vasco Rossi è stato raggiunto nel tardo pomeriggio di venerdì dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il primo cittadino ha omaggiato il rocker di Zocca di una riproduzione arancione del rinoceronte, omaggio a La Nave Va di Federico Fellini. Uno scambio di battute e tanti sorrisi prima della serata attesa da tanti appassionati del Blasco.
Foto di Tommaso Morosetti
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