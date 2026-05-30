Droga e armi: sequestrati 20 kg di cannabinoidi e cocaina. Nei guai anche minori

Si è conclusa venerdì una maxi operazione antidroga condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Obiettivo, rafforzare il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L'attività, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato complessivamente in tutta Italia all’arresto di 1335 persone, di cui 31 minorenni, e a 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sequestrati 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 di cannabinoidi e 7 di eroina ma anche 111 armi da fuoco, anche a canna lunga, tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili e numerose munizioni. Particolare attenzione poi al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 sequestri tra taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell’operazione, sono state identificate oltre 297mila persone, di cui 15.665 under 18. I controlli si sono concentrati anche nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Numeri importanti anche in provincia di Rimini dove sono state arrestate 16 persone, di cui 3 minorenni. 35 i soggetti denunciati, nove dei quali sotto i 18 anni. Sequestrata una pistola Beretta calibro 6.35 ma anche elevati quantitativi di droga, quasi 20 kg. Nel dettaglio 11,1 kg di marijuana 7,3 di hashish e 66 grammi di cocaina.





