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Nel segno della memoria

Dal Canada ai luoghi della linea Gotica. Il viaggio dei coniugi Baker

In foto: i coniugi Baker al Cimitero Militare di Coriano
i coniugi Baker al Cimitero Militare di Coriano
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Redazione
   
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Una visita dal forte valore storico e commemorativo sui luoghi della Linea Gotica riminese. Nei giorni scorsi Lorenzo Filippini e Diego Tacconi dell’Associazione “Amici del Museo” di Montegridolfo, insieme a Daniele Celli dell’Associazione “CRB360° – Centro Ricerche Belliche” di Cesenatico, hanno accompagnato i coniugi canadesi Sandra e Glenn Baker lungo un percorso dedicato alla memoria dei soldati caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima tappa al Cimitero Militare di Coriano, dove riposano le spoglie del soldato John Albert Durr del Princess Patricia’s Canadian Light Infantry Regiment, morto il 20 settembre 1944 a soli 21 anni, durante i combattimenti avvenuti sulle colline tra Covignano e San Lorenzo in Monte.
I coniugi Baker hanno poi potuto ripercorrere i luoghi attraversati dal reparto canadese durante l’avanzata del settembre 1944 e in particolare l’area di S. Martino Monte l’Abate - Belvedere, punto da cui il Reggimento iniziò l’avvicinamento verso Covignano.
Il percorso ha seguito fedelmente gli spostamenti effettuati dalle truppe alleate durante i giorni della battaglia. Dopo aver superato via Montescudo, in prossimità del Bar Neri, il gruppo ha raggiunto la zona di via Grotta Rossa, nei pressi dell’attuale Bar Capitre. Da lì i soldati canadesi iniziarono la salita verso la collina, passando sul lato sinistro del Castellaccio e raggiungendo infine San Lorenzo in Monte dopo aver oltrepassato la cresta.
L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di memoria storica e di legame tra il territorio riminese e il Canada, nel ricordo dei giovani militari che persero la vita durante la liberazione dell’Italia.

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