In via Ducale ci si mettono anche le canoe. L'esasperazione del Comitato

"Non se ne può più". Così esordisce un nuovo intervento del Comitato dei Residenti del Rione Clodio di Rimini che denunciano l'ennesimo di caos surreale.

"Un furgone con al traino delle lunghissime canoe è entrato in Corso d’Augusto, ha urtato una macchina in sosta e si è bloccato per un paio di ore per fare il CID e tentare di svoltare su via Ducale o ritornare su via Circonvallazione Occidentale. Come si rileva dalla foto l’auto è parcheggiata a filo della porta di una casa poiché in quel punto il Comune non ha posizionato i fittoni proprio per agevolare il traffico anche di mezzi che evidentemente non dovrebbero transitare in centro storico. Nel frattempo, è transitato un enorme Shuttle mare ovviamente senza passeggeri a bordo come sovente rileviamo, un furgone che per immettersi su via Ducale ha dovuto fare diverse manovre prima di riuscirci e infine una scolaresca in visita al ponte attraverso il traffico. Anche nella svolta su via Ducale non ci sono fittoni per agevolare questi mezzi. Abbiamo chiesto l’installazione di fittoni per la sicurezza dei passanti da più di un anno senza risultato".

L'amara conclusione: "Evidentemente conta di più garantire il transito di più mezzi possibile rispetto alla tutela dell’incolumità dei passanti".