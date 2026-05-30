In attesa della data zero
"Accoglienza stupefacente": Vasco applaude Rimini e il fan club
In foto: una foto dal palco pubblicata sulla pagina fb ufficiale di Vasco Rossi
di Redazione
1 min
Buona la prima per Vasco Rossi che venerdì sera ha riempito lo stadio Romeo Neri di Rimini con il suo soundcheck davanti ai 24mila fedelissimi del suo fan club. Inizio puntuale, alle 20.47, per un concerto che si sono goduti anche i migliaia di appassionati assiepati fuori dallo stadio.
Lo stesso Vasco ha pubblicato sui sociale, subito dopo il concerto, un ringraziamento alla città e ai fan in attesa della data zero del tour attesa questa sera (30 maggio) sempre al Neri.
"Rimini Rimini
Primo concerto e un’accoglienza stupefacente
Siete il fan club più bello al mondo!
Finalmente di nuovo sul palco e con voi a far festa fino alla fine del mondo
Replichiamo il 30 per la data 0 del VASCO LIVE 026
Wiva Rimini"
le foto pubblicate sulla pagina fb ufficiale di Vasco Rossi
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