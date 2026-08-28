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La paradossale situazione del Teatro Galli. L'assessore Lari sollecita risposte

In foto: il teatro galli
il teatro galli
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Redazione
   
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A margine del sopralluogo nel sito dell'anfiteatro romano (vedi notizia), l'assessore alla cultura del comune di Rimini Michele Lari è tornato a sollecitare il Governo sul Teatro Galli che vive una situazione quasi paradossale. Già ormai da 4 anni l'amministrazione ha avanzato infatti la richiesta di conferirgli il riconoscimento di "Teatro di Tradizione" che permetterebbe di accedere a finanziamenti statali e altre possibilità oggi precluse. "Seppur durante questi anni sia stata data da esponenti e funzionari che si sono alternati al Ministerio più di una rassicurazione" - spiega Lari -", della pratica ormai si sa poco o nulla". La sottosegretaria Borgonzoni si è presa però l’impegno di verificare lo stato della pratica e di aggiornare il comune sugli sviluppi di un’iniziativa che l'assessore definisce "strategica per l’intero mondo del teatro e della cultura riminese".

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