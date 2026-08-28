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pubblicato il bando

Parco del Mare a San Giuliano: gara da oltre 4 milioni, scadenza il 30 settembre

In foto: San Giuliano Mare
San Giuliano Mare
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Redazione
   
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Per il completamento del Parco del Mare di San Giuliano lungo via Ortigara è stato pubblicato sul sito del Comune di Rimini il bando con un valore a base d'asta di oltre 4,1 milioni di euro. L'opera, finanziata con fondi POR-FESR e risorse comunali per un quadro economico generale superiore ai 5 milioni, si articola in due lotti. Il primo prevede le opere strutturali e la creazione di una duna artificiale alta 2,85 metri per proteggere la costa dalle mareggiate, oltre alla posa dei sottoservizi e della videosorveglianza. 
Il secondo lotto riguarda l'anima verde del progetto: passerelle pedonali, piantumazione di vegetazione autoctona, irrigazione intelligente, nuova illuminazione e aree ludico-sportive. Le aziende interessate avranno tempo fino al 30 settembre per presentare le offerte. Il criterio della procedura aperta sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Una volta consegnati i lavori, l'impresa aggiudicataria avrà 245 giorni di tempo per consegnare alla città l'opera. L'obiettivo è creare un infrastruttura moderna e sostenibile. 

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