senza rivoluzioni in vista
Cielo sabbioso, umidità e notti roventi. Il caldo continua a pieno regime
In foto: il cielo oggi (@newsrimini)
di Redazione
1 min
La lunga estate calda continua con variazioni su un tema ormai consolidato. Dopo una notte con temperature ancora di parecchi gradi sopra la media e umidità ad alti livelli, la prima parte della giornata di oggi è stata caratterizzata da un cielo velato dai carichi di sabbia subsahariana. Per sabato previste temperature ancora in aumento ma con una maggiore ventilazione dal pomeriggio, per uno scenario che non dovrebbe subire variazioni né domenica né nei primi giorni della prossima settimana.
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