'Mentre vivevo'. Il sindaco Raggini replica ma si valuta il ricorso al Tar

Dal sindaco di Poggio Torriana Ronny Raggini è arrivata la risposta al collettivo "Mentre vivevo" che sabato mattina ha promosso una manifestazione davanti alla sede della provincia di Rimini contro un bando che avrebbe portato alla fine del progetto culturale "Mentre vivevo" dell'associazione Quotidianacom. Un bando di cui si contestano, con parere legale, anche dei vizi nell'elaborazione (vedi notizia).

Raggini premette che "la scelta di procedere con una gestione unitaria delle strutture sportive e culturali non nasce dalla volontà di ridimensionare la cultura ma da una valutazione delle condizioni economiche e organizzative delle precedenti gestioni. Questa scelta non è stata improvvisata, è stata illustrata e motivata in una relazione predisposta conformemente alla normativa dagli uffici comunali, approvata dal Consiglio comunale nella quale vengono analizzate le criticità delle gestioni separate e le ragioni che hanno portato a individuare un modello unitario.

Per entrare nel vivo, ovvero il destino delle attività culturali di Poggio Torriana, ribadiamo che tra gli obblighi previsti per il futuro concessionario figura espressamente la realizzazione di attività culturali nella forma più ampia possibile, fra le quali una rassegna teatrale ma anche laboratori, percorsi didattici e iniziative rivolte a tutte le fasce di età. Di conseguenza non è possibile sostenere che nel nostro comune non si produrrà più cultura. La cultura è un patrimonio della nostra comunità e continuerà a esserlo".

A testimonianza dell'impegno dell’amministrazione Raggini spiega come nel bando "siano garantite le stesse risorse che abbiamo impegnato negli ultimi anni le quali dovranno essere impiegate sia nell’ambito sportivo che in quello culturale. Confido che all'esito dell'evidenza pubblica in itinere potrà emergere una proposta conforme agli obblighi di servizio pubblico sia in ambito culturale e sportivo come richiesto dal comune".

Dal punto di vista giuridico "l’amministrazione ha piena fiducia nell’operato della SUA (Stazione unica appaltante) della provincia di Rimini che, in quanto soggetto qualificato, è stata gioco forza delegata dal Comune di Poggio Torriana a gestire l’intera procedura ad evidenza pubblica. Pertanto senza volere entrare nel merito di questioni tecniche di competenza dei relativi uffici, che peraltro hanno già approvato diversi bandi similari per i comuni associati, conto sul fatto che nella manifestazione di interesse i requisiti di partecipazione sono stati fissati in conformità al quadro normativo vigente".

In sintesi, spiega Raggini, "l’associazione Quotidianacom non è stata esclusa a priori dalla procedura ma avrebbe potuto partecipare attraverso un raggruppamento con altri soggetti, anche in fase successiva a quella preliminare".

Conclude Raggini: "Il nostro compito è lavorare perché si possano trovare opportunità e condizioni concrete per lo sviluppo della collettività, tenuto conto delle risorse assegnate nella piena consapevolezza delle responsabilità conseguenti ad ogni decisione".