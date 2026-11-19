alle 20.20 su IcaroTV
IcaroTeche Talk. Si parla di Enklave e dopoguerra con Alessandro Agnoletti
In foto: dal libro "Enklave! Rimini-Bellaria!
di Redazione
1 min
Questa sera, giovedì 19 novembre, alle 20.20 la trasmissione IcaroTeche Talk di IcaroTV (canale 18) racconta la vicenda dell'Enklave, l'enorme campo allestito dagli alleati nell'immediato dopoguerra che sulla costa romagnola ospitò 150mila prigionieri tedeschi. A parlarne in studio il ricercatore storico Alessandro Agnoletti che all'Enklave ha dedicato studi e il libro "Enklave! Rimini-Bellaria" (Guaraldi).
Alessandro Agnoletti in studio
La puntata del podcast "Rimini in guerra" dedicata all'Enklave.
Altre notizie
di Redazione
VIDEO
di Roberto Bonfantini
VIDEO
una vocale cambia tutto
Scontro tra produttori di borse finisce in tribunale per concorrenza sleale
di Lamberto Abbati
la denuncia di tre giovani
Aggressione in spiaggia a Rimini, vigilante condannato
di Lamberto Abbati