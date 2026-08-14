Eclissi e problemi agli occhi: salgono a cinque le persone visitate

Salgono a cinque le persone che si sono recate all'ambulatorio urgenze oculistiche di Rimini a seguito dell'eclissi di sole dello scorso 12 agosto. Ai due pazienti di cui avevamo già dato notizia (vedi articolo) si è aggiunta una signora di circa 50 anni che si è recata a farsi visitare per via di un bruciore agli occhi comparso dopo aver assistito all'evento. Visitati anche due bambini, accompagnati solo per precauzione dai genitori. Numeri fortunatamente contenuti.

Gli specialisti precisano che eventuali problemi legati all'osservazione dell'eclissi con strumenti non adeguati potrebbero emergere entro 24/48 ore dall'osservazione e che i danni alla retina non danno sintomi dolorosi. L’esposizione non crea comunque matematicamente il danno. L’unico modo sicuro per osservare un evento come quello del 12 agosto è con gli appositi occhialini Eclipse Glasses certificati come rispondenti alla norma ISO 12312-2. Non bastano, occhiali da sole, pellicole radiografiche, filtri fatti in casa, occhiali per saldatori, oculari di fotocamere o altro. Bambini e ragazzi da una parte e anziani dall’altra sono tra le categorie più a rischio.