Tentano di rapinare una gioielleria in centro. Due donne in manette

Due donne di 44 e 24 anni sono state arrestate dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rimini per una rapina impropria ai danni di una gioielleria del centro cittadino. Le due sono entrate nel negozio poco prima dell’orario di chiusura e hanno chiesto al titolare e alla moglie di visionare alcuni preziosi con richieste via via sempre più ripetute e pressanti. Approfittando poi della confusione creata ad arte, con numerosi gioielli esposti in contemporanea, la 44enne si è impossessata di un rotolo di preziosi nascondendolo in un capo d'abbigliamento che teneva in mano. I due gioiellieri hanno però notato il comportamento sospetto e allertato i Carabinieri, impedendo alle due “clienti” di allontanarsi. Le donne, di origine veneta, hanno cercato comunque di guadagnarsi la fuga spintonando e aggredendo i commercianti e cercando di impedire loro di dare l’allarme scaraventando a terra il modem telefonico. La reazione dei gioiellieri e il rapido arrivo della pattuglia hanno permesso di bloccare le malviventi e di recuperare i gioielli appena rubati, dal valore di oltre 15.000 euro. Condotte in caserma, sono emersi a carico delle due numerosi precedenti penali anche per reati analoghi consumati in tutto il nord Italia. Sono state portate alla Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria riminese.