  
Indietro
menu
menu

Fingendosi clienti

Tentano di rapinare una gioielleria in centro. Due donne in manette

In foto: la caserma dei carabinieri di Rimini
la caserma dei carabinieri di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Due donne di 44 e 24 anni sono state arrestate dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rimini per una rapina impropria ai danni di una gioielleria del centro cittadino. Le due sono entrate nel negozio poco prima dell’orario di chiusura e hanno chiesto al titolare e alla moglie di visionare alcuni preziosi con richieste via via sempre più ripetute e pressanti. Approfittando poi della confusione creata ad arte, con numerosi gioielli esposti in contemporanea, la 44enne si è impossessata di un rotolo di preziosi nascondendolo in un capo d'abbigliamento che teneva in mano. I due gioiellieri hanno però notato il comportamento sospetto e allertato i Carabinieri, impedendo alle due “clienti” di allontanarsi. Le donne, di origine veneta, hanno cercato comunque di guadagnarsi la fuga spintonando e aggredendo i commercianti e cercando di impedire loro di dare l’allarme scaraventando a terra il modem telefonico. La reazione dei gioiellieri e il rapido arrivo della pattuglia hanno permesso di bloccare le malviventi e di recuperare i gioielli appena rubati, dal valore di oltre 15.000 euro. Condotte in caserma, sono emersi a carico delle due numerosi precedenti penali anche per reati analoghi consumati in tutto il nord Italia. Sono state portate alla Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria riminese.

Altre notizie
La squadra e gli ultras della Curva Est
Domenica 13 settembre

Curva Est: biglietti troppo cari per Young Santarcangelo-Rimini
di Icaro Sport
Deshawn Stephens
Basket Serie A2

Dole Rimini: si chiude 89-89 lo scrimmage con CMT Orange Tools Pesaro
di Icaro Sport
VIDEO
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO