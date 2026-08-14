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L'amore più forte della malattia. Celebrano il matrimonio in Pronto Soccorso

In foto: le mani dei due novelli sposi
le mani dei due novelli sposi
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Redazione
   
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Sono diventati marito e moglie questa mattina all'interno del Pronto Soccorso di Rimini. In Italia, infatti, è possibile celebrare il matrimonio in ospedale, anche in un reparto di emergenza o in Pronto Soccorso, in base all'articolo 101 del Codice Civile, il quale regola le nozze in caso di imminente pericolo di vita, saltando le pubblicazioni e con l'ausilio di testimoni e dell'ufficiale di stato civile. Così, complice l’improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell’uomo, affetto da una grave patologia, la coppia riminese ha deciso di sposarsi in Pronto Soccorso.

Alla presenza dei loro quattro testimoni, di alcuni familiari, degli ufficiali anagrafe del Comune e della dottoressa Tiziana Perin, Direttrice Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Rimini, nella stanza medica dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva), hanno confermato la forza e profondità del loro legame.

“E' stato un momento di pura emozione - racconta la dottoressa Tiziana Perin - Eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone, come se con quel ‘lo voglio’, una sorta di giuramento eterno, avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male. Ci siamo adoperati perché tutto fosse per quanto possibile perfetto, pur in un periodo di intenso lavoro sforzandoci di regalare loro un po’ di intimità in quella stanza, addobbata con alcuni fiocchi azzurri ricavati da grembiuli da lavoro. E' stato un onore per me e per gli operatori del Pronto Soccorso contribuire nel nostro piccolo a realizzare il loro grande desiderio”.

 

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