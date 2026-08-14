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Con lo sguardo in Terra Santa

Il Vescovo Anselmi: vivere la visita del Papa in preghiera, gioia e tranquillità

In foto: il vescovo Anselmi
il vescovo Anselmi
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Redazione
   
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Una Festa dell'Assunzione di Maria, quella di quest'anno, che per la Diocesi di Rimini è caratterizzata dall'attesa per la visita di Papa Leone in programma il 22 agosto. Dal vescovo Nicolò Anselmi, un invito su come vivere questo importante momento; un ringraziamento a chi si sta impegnando per l'organizzazione, un appello a chi volesse ancora contribuire come volontario o anche con sostegno economico e l'annuncio di nuovi momenti importanti in programma nelle settimane successive. 

"Il 23 settembre, un mese dopo la visita, andremo tutti a Roma per ringraziarlo. Vorremo fare anche qualche intervento concreto nei confronti della Terra Santa e di Gaza. Andremo dal 14 al 20 novembre a fare, se non ci saranno ovviamente situazioni di pericolo, un viaggio rappresentativo della Diocesi in Terra Santa, per cui chi avesse piacere può anche comunicarlo alle varie e-mail della Curia", dice il vescovo.

Il sito della visita di Papa Leone.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/il-vescovo-di-rimini-nicolo-anselmi-la-visita-del-papa-da-vivere-tra-preghiera-gioia-e-tranquillita/
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