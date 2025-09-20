Comitato Rione Clodio: la mobilità sostenibile dov'è? ZTL parta 1 ottobre

Il Comitato dei Residenti del Rione Clodio replica agli intervento degli Assessori Montini e Morolli in

cui si parla di Rimini come città con una mobilità sostenibile

"La realtà è ben diversa e tutti i riminesi ne sono consapevoli perché la toccano con mano ogni giorno. Al di là delle ciclabili, rotatorie ecc. la circolazione è sempre caotica con file interminabili sia in direzione nord-sud che monte/mare e viceversa. In particolare, nel centro storico il Comune sostiene di aver ridotto il traffico

di attraversamento di 12.000 veicoli al giorno e di averlo spostato sulla SS16, un dato che sarebbe

certificato - ma non si sa da chi - e che, soprattutto non è mai stato messo a confronto con una

oggettiva rilevazione dei flussi negli attuali percorsi obbligati, ripetutamente richiesta".

Sta di fatto che con la chiusura del Ponte di Tiberio il transito di 12.000 veicoli al giorno che lo

attraversavano ora si è solo spostato su via Bastioni Settentrionali in direzione mare/monte; mentre il

flusso continuo in direzione monte/mare di diverse migliaia di mezzi al giorno entra su Corso

d’Augusto per proseguire su via Ducale. Quindi in sostanza il traffico è stato avvicinato al centro

storico e non allontanato, esattamente il contrario di quanto prevede il loro Piano Urbano Mobilità

Sostenibile. Sono infatti riusciti nel capolavoro di riportare il traffico su Corso d’Augusto come

avveniva fino agli anni 70.

Non può che suonare poi come un vero e proprio, indegno affronto il vanto di aver liberato via

Giovanni XXIII, nelle loro stesse parole “una camera a gas …con elevati rischi per la sicurezza dovuti

al passaggio di pedoni e biciclette”, laddove tale condizione è stata semplicemente spostata nel Rione

Clodio, senza che a tutt’oggi siano stati presi adeguati provvedimenti per sanarla. Per di più, nel

comunicato hanno omesso di citare che all’epoca del transito su via Giovanni XXIII, il traffico

mare/monte era assicurato anche dal Ponte di Tiberio ancora aperto al traffico e che in Piazza Ferrari

c’era un varco Ztl chiuso nelle ore 10-12 e 15-17, per cui non era comunque paragonabile a quello di

oggi nel Rione Clodio".

Quanto al PM10 in riduzione negli anni, "si omette di dire che sono limiti comunque superiori a quelli previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, né si parla del PM2,5 e delle polveri ultrasottili rilasciate dai freni e dall’usura dei pneumatici dei veicoli".

Prosegue il Comitato: "leggiamo con stupore che dopo tre mesi non hanno ancora inviato le lettere di cortesia a chi è transitato senza autorizzazione. Si parla di ben 7.000 accessi solo in luglio e agosto, il che ovviamente ha vanificato i benefici attesi dalla tanto, inspiegabilmente, sofferta accensione della ZTL. E ciò

rappresenta una ulteriore conferma della inadeguatezza dell’attuale Assessorato Mobilità a gestire i

problemi di viabilità di Rimini. Rammentiamo che l’autorizzazione del Ministero è arrivata nell’ottobre 2023, grazie anche al nostro sollecito, e che dopo due anni la Ztl con un iter interminabile, inclusa una durata eccezionalmente lunga di pre-esercizio, di norma fissata a 30 giorni, non è ancora attiva".



Appello conclusivo: "Auspicando che venga rispettata la data del 1° ottobre dichiarata nel giugno scorso dal Comune per l’effettiva messa in funzione della ZTL, e che venga finalmente accolta la richiesta di ampliamento degli orari, a rimedio quantomeno parziale dei ‘danni collaterali’ prodotti, concludiamo con un

appello ai due Assessori così sensibili alla ex camera a gas di via Giovanni XXIII°: fermatevi per 5

minuti nella svolta fra Corso d'Augusto e via Ducale così vi rendete conto che l’avete solo spostata!".