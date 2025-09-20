Contributi per libri di testo scuole secondarie: domande fino al 24 ottobre

Anche quest’anno le famiglie con studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo, opportunità soprattutto per chi rientra in determinate fasce di reddito. Si tratta di un contributo economico regionale, gestito dal proprio comune di residenza, e destinato a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo obbligatori. Le domande potranno essere presentate online entro le ore 18.00 di giovedì 24 ottobre.

Il contributo è finalizzato a sostenere l’acquisto di libri di testo e altri materiali didattici, anche digitali, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Possono accedere al contributo studenti e studentesse:

· nati a partire dal 01/01/2001; (il limite di età non si applica in caso di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992)

· residenti in Emilia-Romagna, anche se frequentanti scuole in regioni confinanti, purché rientrino quotidianamente alla propria residenza o adempiano all’obbligo scolastico tramite istruzione parentale (art. 23 D.lgs. . 62/2017);

· appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità rientrante in una delle seguenti fasce:

o Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94

o Fascia 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78

Come fare domanda La richiesta deve essere presentata online tramite l'applicativo ER.GO SCUOLA, disponibile all'indirizzo: https://scuola.er-go.it

L’accesso è consentito solo tramite SPID, CIE o CNS, con questi documenti:

· Credenziali SPID

· Indirizzo e-mail e numero di cellulare nazionale

· ISEE in corso di validità