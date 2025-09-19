CNA Rimini e ProduciAmo Romagna promuovono la Scuola del Gusto

E' stata presentata la “Scuola del Gusto”, progetto di CNA Rimini in collaborazione con ProduciAmo Romagna. Valorizzare le produzioni enoagroalimentari della Romagna in particolare della Provincia di Rimini con momenti dedicati all’apprendimento esperienziale e all’educazione sensoriale per promuovere la conoscenza delle proprietà nutraceutiche dei cibi di qualità. La scuola del Gusto punta a generare esperienze di apprendimento rivolte a persone, imprese e organizzazioni che cercano di evolvere le proprie competenze e sensibilità sui prodotti enoagroalimentari dei territori, attraverso momenti di studio pratico ed opportunità degustative. La Scuola del Gusto e ProduciAMO Romagna sono partner di sistema delle amministrazioni locali, per condividere percorsi programmatici che arrivino a (ri)disegnare nuovi modelli di offerta turistica, culturale, sociale ed economica legate all’enoagroalimentare.Cattolica e San Clemente i comuni in prima linea.

I primi corsi in programma.

Corso degustatori di olio extravergine di oliva: Rimini dal 29 settembre al 27 ottobre Piazzale Tosi 4 sede CNA dalle ore 18.00 alle ore 21.00. San Clemente il sabato dalle 9.30 alle 12.30 oppure dalle18.00 alle 21.00 presso ex mattatoio dal 4

al 25 ottobre. Cattolica sede CNA dal 14 ottobre - 11 novembre dalle ore 18.00 alle 21.00.

Informazioni lascuoladelgusto.it