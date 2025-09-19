  
Indietro
menu
menu

giovedì dal tramonto

Giornata Nazionale SLA: Castel Sismondo si è illuminato di verde

In foto: Castel Sismondo
Castel Sismondo
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 19 Set 2025 16:42 ~ ultimo agg. 16:44
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Comune di Rimini ha aderito alla Giornata Nazionale dedicata alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, partecipando alla campagna nazionale “Coloriamo l’Italia di verde”. Giovedì dal tramonto Castel Sismondo si è illuminato di verde per diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle persone con SLA e alle loro famiglie.

L'iniziativa, che coinvolge numerose amministrazioni comunali in tutta Italia, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su una grave malattia degenerativa che colpisce attualmente circa 6.000 persone nel nostro Paese. Il verde, colore simbolo dell'iniziativa nazionale, ha illuminato le antiche mura del Castello, trasformando il monumento in un messaggio di speranza e vicinanza, un gesto simbolico ma significativo per richiamare l'attenzione su una patologia che necessita di ricerca e sostegno.

Altre notizie
la ciclabile sulla via Emilia
sabato 20 settembre

Emilia Street Parade. Il programma della festa di fine lavori
di Redazione
Museo della Regina
ottiene 100mila euro

Il Museo della Regina tra i vincitori del bando nazionale “Piccoli musei”
di Redazione
Onelio Banchetti
Prevenzione e telecamere

Spaccata in gioielleria. Federpreziosi: servono più controlli notturni
di Redazione
Michelle Lufo
con cover di cremonini

Anche la riccionese Michelle tra i "4 sì" dei giudici di X Factor
di Redazione
gli organizzatori con i sindaci di Foligno, Coriano e la senatrice Spinelli
dal 26 settembre

Torna Transitalia Marathon, dieci anni di turismo d'avventura
di Stefano Ravaglia
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO