Sarà la sindaca uscente Franca Foronchi a guidare la coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali di Cattolica nella primavera del 2027. L'annuncio arriva dal segretario comunale del Partito Democratico Ivan Ierardi. Proprio sabato anche a Riccione c'era stata l'ufficializzazione della ricandidatura della sindaca Daniela Angelini ( nella primavera del 2027. L'annuncio arriva dal segretario comunale del Partito Democratico Ivan Ierardi. Proprio sabato anche a Riccione c'era stata l'ufficializzazione della ricandidatura della sindaca Daniela Angelini ( vedi notizia ) ma con una diversa modalità: nessuna nota ufficiale del partito ma una dichiarazione della prima cittadina ricolata alla cittadinanza.

Tornando a Cattolica, il segretario Ierardi spiega che "nei giorni scorsi la direzione del Partito Democratico cattolichino ha confermato all'unanimità la ricandidatura a Sindaca di Franca Foronchi, che ha ottenuto la fiducia anche di altre forze politiche del centrosinistra". Una decisione dettata dal positivo bilancio dei 5 anni di mandato. "Abbiamo concretizzato molti degli impegni assunti con le cittadine e i cittadini nel programma elettorale del 2021 - motiva il segretario -, realizzando interventi con i quali abbiamo provato a dare una risposta concreta ai bisogni della città: la ricostruzione della nuova scuola primaria Repubblica nello stesso luogo di quella originaria; il rafforzamento delle risorse a sostegno delle persone fragili e in difficoltà economica; il potenziamento delle misure di welfare rivolte alle famiglie con figli in età scolare, per favorire una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; gli investimenti nelle manutenzioni e nella rigenerazione urbana".

"Siamo però consapevoli - aggiunge Ierardi - che per rendere Cattolica ancora più accogliente e vivibile, rimangono tante cose da fare, purtroppo spesso 5 anni non bastano a rispondere a tutte le esigenze della città. Guardiamo quindi avanti. Cattolica si troverà ad affrontare nei prossimi anni questioni importanti e complesse e crediamo che Franca Foronchi abbia esperienza e capacità per continuare a guidare questo percorso, con umiltà, spirito critico e voglia di migliorare continuamente".

Intanto prosegue il lavoro per costruire "una coalizione di centrosinistra ampia, capace di rappresentare le diverse sensibilità sociali della nostra città. Stiamo dialogando con le liste che sostengono l'amministrazione in questo mandato e con nuove forze politiche del campo largo, con l'obiettivo di ampliare il confronto e costruire un progetto in grado di coinvolgere sempre più persone".

Il segretario sottolinea anche una peculiarità legata alla conferma di Foronchi: erano infatti circa 20 anni che "il centrosinistra cattolichino non riconfermava il sindaco uscente". "È un segnale di continuità, ma anche della volontà di proseguire un percorso rinnovandolo, con la consapevolezza dello stato attuale di Cattolica - conclude -, grazie anche al confronto costante tenuto in questi anni con la cittadinanza, e delle sfide che ancora restano da affrontare, aperto al contributo delle forze sociali e di quei cittadini che che vogliono partecipare alla costruzione del futuro di Cattolica."