L’EDITORIALE DELLA DOMENICA

di Carlo Alberto Pari



IL 25 NOVEMBRE, LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE



La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, è una ricorrenza ormai storica, infatti, è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’annoso e specifico tema. Nel nostro Paese, la sensibilizzazione è stata apparentemente utile, il trend dei femminicidi non appare in aumento, non sono però in calo i numeri delle richieste di aiuto, che anzi, sono ulteriormente aumentate, anche perché, l’omertà che ricopriva questo ambito, è certamente molto più contenuta.



Ecco un’estrema sintesi, storica ed antropologica delle cause, semplificata, ma spero utile, se non esaustiva. Le Donne non sono vessate dalla nascita della specie umana, anzi, per molto tempo, alcuni studi antropologici indicano un sistema abbastanza egualitario. La donna si occupava soprattutto (ma non solo) di raccolta di cibo, dalla quale derivavano la maggioranza delle calorie quotidiane necessarie, l’uomo si occupava sostanzialmente (ma non solo) della caccia, dalla quale arrivavano le proteine. Entrambi vitali. La situazione per le donne è sostanzialmente peggiorata intorno al 10/12.000 avanti Cristo, con la rivoluzione agricola, che ha portato alla nascita della proprietà privata, poi dell’eredità. Queste nuove condizioni di vita, richiedevano un controllo della riproduzione e della paternità. Inoltre, nella società pretecnologica, i conflitti, quindi le risorse economiche, erano garantite o protette

dalla forza brutale delle armi bianche, che necessitavano di fisicità adeguata. Tutto questo, ha inciso fortemente sul futuro della donna, così, nel tempo, le leggi e persino alcune religioni, hanno teorizzato una presunta inferiorità della donna, trasformando una situazione storica in una legge morale o addirittura divina. Tutto questo, oggi è ovviamente superato, ma permane il retaggio culturale, da eliminare drasticamente. Se all’uomo è stata donata dalla natura una fisicità maggiore, alla donna è stata affidata la capacità di accogliere e sviluppare la vita e comunque, ogni donna merita rispetto e tutela per il solo fatto di essere una persona, indipendentemente da questa osservazione.

La Donna, intesa dal maschio come conquista, fa rabbrividire i neuroni ancora attivi, ed esalta la stupidità e l’ignoranza, allo stato puro. La prestanza fisica, negli animali maschi era uno dei fondamentali parametri per scegliere la femmina rispetto ai concorrenti, anche se siamo ancora animali, la specie umana si è evoluta e di certo, non appaiono più “necessarie” queste tipologie di selezioni ancestrali.

Eppure, ancora oggi, viviamo in un mondo troppo spesso impostato sul “valore” della forza e della sopraffazione, un mondo arcaico, che nonostante gli abnormi progressi ed evoluzioni non solo tecnologiche, troppo spesso, non distingue l’istinto animale dalla ragione dell’umanità. L’Uomo e la Donna sono assolutamente paritetici, nel bene e nel male, in ogni questione, lo ripeto per essere chiaro, in ogni questione. Finiamola con le patetiche congetture derivanti da creazioni realizzate dall’uomo maschio e tramandate fino a noi, il cui fine ha solo uno squallido istinto dominante. Continuiamo a sensibilizzare, lottiamo fino a quando la parità non sarà realtà, non semplicemente una conveniente e modaiola ipocrisia.

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