Si è svolta nel pomeriggio in centro storico a Rimini la tradizionale camminata "E' per te", per sensibilizzare l'importanza del contrasto alla violenza di genere in vista della giornata internazionale del 25 novembre. Cittadini, istituzioni, associazioni, realtà culturali e sportive in cammino per dire ancora una volta no alla violenza di genere. Alla luce di numeri che testimoniano di un problema ancora troppo presente.

Nei primi dieci mesi dell'anno lo sportello psicologico della Casa delle donne ha incontrato 240 persone, altre 52 hanno ricevuto consulenza legale e finanziaria. 334 le donne cha hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza di Rompi il silenzio, 28 le donne, con 16 minori, ospitate nei rifugi.





