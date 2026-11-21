Oltre quattro chilogrammi di cocaina purissima per un valore di mercato di circa 700mila euro, più di 10mila euro in contanti e un vero e proprio tesoretto in gioielli e orologi di lusso. È l'esito dell'operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, che ha portato all’arresto di un 39enne di origini albanesi, residente in città.



Le indagini, andate avanti per settimane tra appostamenti e pedinamenti, sono culminate con il blocco della vettura dell'uomo nella zona del "Gros" di Rimini. Da lì sono scattate le perquisizioni nell'abitazione dell'indagato e in un magazzino a San Mauro Pascoli. È proprio all'interno del locale di stoccaggio che gli agenti, con il supporto dell'unità cinofila e del cane Zico, hanno scovato oltre 4,1 chili di cocaina suddivisi in panetti, insieme a bilancini di precisione e macchine per il confezionamento sottovuoto. Nell'appartamento riminese sono stati invece recuperati più di 10mila euro in contanti, nascosti tra i vestiti, oltre a numerosi monili d'oro, tra cui collane, bracciali e orecchini di grandi marchi di moda, oltre a due Rolex.

Dai successivi accertamenti incrociati con le banche dati Inps, è emersa una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e l'ingente patrimonio accumulato. Il 39enne, assistito dall'avvocato Giuliano Renzi, è stato condotto nel carcere di Forlì a disposizione dell'autorità giudiziaria.