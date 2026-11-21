Dentista riminese morì dopo l'arteriografia, ospedale condannato al risarcimento
Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli al pagamento di oltre 131mila euro di risarcimento per la morte di un dentista riminese di 68 anni. I fatti risalgono al gennaio del 2016, quando l'uomo si era sottoposto presso la struttura capitolina a un intervento di arteriografia agli arti inferiori. Durante l'operazione si verificò una lesione all'arteria femorale, sfociata in un lento ed esteso spandimento emorragico nell'addome. Nelle ore successive all'operazione, nonostante i sintomi evidenti - tra cui forte ipotensione, dolori e un crollo dei valori di emoglobina emerso dagli esami ematici -, la complicanza non sarebbe stata tempestivamente diagnosticata né affrontata con le necessarie trasfusioni o con la riparazione vascolare. Il paziente morì a seguito di ischemia cardiaca da anemizzazione a sole sette ore dall'operazione.
Da sinistra gli avvocati Guido e Carlo Caparrini
A distanza di quasi 10 anni dai fatti, la sentenza emessa dal giudice Fernando Scolaro ha accolto la domanda presentata dal figlio della vittima, assistito dagli avvocati Carlo e Guido Caparrini del Foro di Rimini, accertando la responsabilità della struttura sanitaria per la mancata e tempestiva gestione dell'emorragia post-operatoria. La Fondazione Gemelli, difesa dagli avvocati Roberto Gerosa e Massimo Iuliano, è stata quindi condannata a risarcire 120mila euro per la perdita del rapporto parentale e 11mila euro di spese tecniche, oltre alle spese legali. Nel quantificare il risarcimento, il giudice ha tenuto conto delle patologie (problemi cardiovascolari, diabete, ipertensione e insufficienza renale) che affliggevano il dentista riminese al momento dell'intervento e che avrebbero ridotto la sua aspettativa di vita. Ma, nonostante tutto, è stata comunque riconosciuta una responsabilità da parte dell'ospedale romano.