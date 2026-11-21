Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli al pagamento di oltre 131mila euro di risarcimento per la morte di un dentista riminese di 68 anni. I fatti risalgono al gennaio del 2016, quando l'uomo si era sottoposto presso la struttura capitolina a un intervento di arteriografia agli arti inferiori. Durante l'operazione si verificò una lesione all'arteria femorale, sfociata in un lento ed esteso spandimento emorragico nell'addome. Nelle ore successive all'operazione, nonostante i sintomi evidenti - tra cui forte ipotensione, dolori e un crollo dei valori di emoglobina emerso dagli esami ematici -, la complicanza non sarebbe stata tempestivamente diagnosticata né affrontata con le necessarie trasfusioni o con la riparazione vascolare. Il paziente morì a seguito di ischemia cardiaca da anemizzazione a sole sette ore dall'operazione.

Da sinistra gli avvocati Guido e Carlo Caparrini

A distanza di quasi 10 anni dai fatti, la sentenza emessa dal giudice Fernando Scolaro ha accolto la domanda presentata dal figlio della vittima, assistito dagli avvocati Carlo e Guido Caparrini del Foro di Rimini, accertando la responsabilità della struttura sanitaria per la mancata e tempestiva gestione dell'emorragia post-operatoria. La Fondazione Gemelli, difesa dagli avvocati Roberto Gerosa e Massimo Iuliano, è stata quindi condannata a risarcire 120mila euro per la perdita del rapporto parentale e 11mila euro di spese tecniche, oltre alle spese legali. Nel quantificare il risarcimento, il giudice ha tenuto conto delle patologie (problemi cardiovascolari, diabete, ipertensione e insufficienza renale) che affliggevano il dentista riminese al momento dell'intervento e che avrebbero ridotto la sua aspettativa di vita. Ma, nonostante tutto, è stata comunque riconosciuta una responsabilità da parte dell'ospedale romano.