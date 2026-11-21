A Riccione la sindaca Daniela Angelini annuncia la sua ricandidatura per le amministrative 2027 con un post sul suo profilo Facebook.

“Cari riccionesi, ho deciso di ricandidarmi a sindaca. Lo faccio con l’orgoglio di tutto ciò che abbiamo costruito insieme e con la forza di un progetto concreto e lungimirante per la Riccione di domani”, dichiara Daniela Angelini attraverso un videomessaggio diffuso sui propri canali social. “Lo faccio da riccionese, prima ancora che da prima cittadina, con l’amore di chi ha questa città nel cuore e ne conosce ogni strada, ogni bisogno e ogni potenzialità. Lo comunico a voi cittadini perché siete la mia forza e la mia primaria motivazione a proseguire”.

“Quando siamo partiti, dopo troppi anni di immobilismo, qualcuno si era rassegnato all’idea che certi progetti per Riccione restassero solo sogni”, spiega la sindaca. “In quattro anni abbiamo dimostrato che, se hai il coraggio di lavorare senza risparmiarti, i sogni diventano realtà. Abbiamo fatto molto più di quanto avevamo promesso”.

La Angelini ribadisce la volontà di “continuare a costruire un progetto inclusivo, capace di valorizzare le forze politiche e le realtà civiche che hanno condiviso il percorso fino a oggi, ma anche di aprirsi a nuove energie, esperienze e sensibilità, per definire insieme le linee programmatiche del prossimo mandato”.

“Non l’ho fatto da sola”, argomenta riferendosi ai risultati conseguiti. “Ho avuto l’onore di unire e guidare una squadra straordinaria, dove esperienze civiche e politiche diverse hanno trovato una casa comune, lavorando insieme con generosità e spirito di servizio per un unico obiettivo: il bene di Riccione. È solo mantenendo chiaro questo obiettivo che potremo continuare a cambiare davvero la nostra città”.

Sul complesso capitolo del contenzioso: “Ho affrontato con decisione un commissariamento che la giustizia ha definito ingiusto e che solo i cittadini hanno pagato. Oggi con la stessa determinazione affronto le conseguenze di una sentenza pesante che deriva dal passato, ma lo farò proteggendo i servizi e i progetti strategici per la città”.

Conclusione: "Nei prossimi mesi completeremo le opere più importanti, che hanno avviato la rigenerazione della città, pronti alle nuove sfide per la Riccione che amiamo. Con gli stessi valori, con la stessa visione, con voi – conclude la sindaca rivolgendosi ai cittadini – continuiamo a sognare in grande. Perché insieme sappiamo come farlo accadere. Io ci sono, per Riccione”.