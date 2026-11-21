venti burrasca moderata
In arrivo una domenica ventosa e perturbata sul riminese
In foto: Newsrimini.it
di Redazione
1 min
Dopo due giorni di clima mite è in arrivo una domenica perturbata e ventosa. Per la provincia di Rimini c'è un'allerta meteo gialla per vento nelle zone collinari e montane. Possibili precipitazioni deboli o moderate.
Domenica 22 novembre l'ingresso di un impulso perturbato porterà precipitazioni diffuse sull'intero territorio regionale. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di
intensità superiore su tutte le aree montane della regione in progressiva attenuazione nella sera notte.
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