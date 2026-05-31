"Caro Vasco Rimini ti aspetta sempre". Un saluto che sa di arrivederci
“Bello, bello davvero. Una serata indimenticabile, un colpo d'occhio fantastico in città e, oltre ai numeri eccezionali, un altrettanto grande ritorno d'immagine – ha detto a caldo il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad appena finito il concerto della Data Zero (vedi notizia) allo stadio Romeo Neri-. Caro Vasco, Rimini ti aspetta sempre a braccia aperte: per noi riminesi è ogni volta ritrovare uno di noi. Quando arrivi tu si sente subito che cambia l’aria. E allora grazie per essere ripartito ancora una volta da qui circondato dall’affetto palpabile di tutti i tuoi fan. Ma soprattutto: arrivederci a presto, ancora una volta qui a Rimini, dove sai che sei a casa”.
Ieri sera allo stadio "Romeo Neri" Vasco Rossi ha dato il via ufficiale al Vasco Live 2026 – alla sua quinta edizione, con 3 milioni di biglietti venduti dal 2022 – con la data zero del tour che nei prossimi mesi porterà il Blasco nelle grandi arene di tutta Italia.
“Ciao a tutti, ben trovati, ben arrivati - ha detto Vasco, rivolgendosi ai 25mila allo stadio -. Abbiamo passato il Natale, abbiamo passato la Pasqua e adesso arriva la nostra festa”. “A Rimini è come stare a casa, si respira la stessa aria di Zocca, qui ci tornerei ogni anno” aveva detto al sindaco prima del soundcheck.
Sul fronte dell'ordine pubblico la serata si è svolta senza criticità. Il sistema di viabilità messo a punto ha permesso di far defluire tutto il traffico dai parcheggi all’incirca in un’ora il primo giorno e in 40 minuti circa per la data zero. Il sindaco Sadegholvaad ha voluto ringraziare la Polizia Locale, il comandante e tutte le donne e gli uomini del Corpo, la Prefettura, la Questura di Rimini, le forze dell'ordine, i tantissimi volontari e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla perfetta riuscita di una serata straordinaria.