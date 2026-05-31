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le parole del sindaco

"Caro Vasco Rimini ti aspetta sempre". Un saluto che sa di arrivederci

In foto: dal sito ufficiale del tour
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Redazione
   
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Bello, bello davvero. Una serata indimenticabile, un colpo d'occhio fantastico in città e, oltre ai numeri eccezionali, un altrettanto grande ritorno d'immagine – ha detto a caldo il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad appena finito il concerto della Data Zero (vedi notizia) allo stadio Romeo Neri-. Caro Vasco, Rimini ti aspetta sempre a braccia aperte: per noi riminesi è ogni volta ritrovare uno di noi.  Quando arrivi tu si sente subito che cambia l’aria. E allora grazie per essere ripartito ancora una volta da qui circondato dall’affetto palpabile di tutti i tuoi fan. Ma soprattutto: arrivederci a presto, ancora una volta qui a Rimini, dove sai che sei a casa”.

Ieri sera allo stadio "Romeo Neri" Vasco Rossi ha dato il via ufficiale al Vasco Live 2026 – alla sua quinta edizione, con 3 milioni di biglietti venduti dal 2022 – con la data zero del tour che nei prossimi mesi porterà il Blasco nelle grandi arene di tutta Italia.

Ciao a tutti, ben trovati, ben arrivati - ha detto Vasco, rivolgendosi ai 25mila allo stadio -. Abbiamo passato il Natale, abbiamo passato la Pasqua e adesso arriva la nostra festa”. “A Rimini è come stare a casa, si respira la stessa aria di Zocca, qui ci tornerei ogni anno” aveva detto al sindaco prima del soundcheck.

Sul fronte dell'ordine pubblico la serata si è svolta senza criticità. Il sistema di viabilità messo a punto ha permesso di far defluire tutto il traffico dai parcheggi all’incirca in un’ora il primo giorno e in 40 minuti circa per la data zero. Il sindaco Sadegholvaad ha voluto ringraziare la Polizia Locale, il comandante e tutte le donne e gli uomini del Corpo, la Prefettura, la Questura di Rimini, le forze dell'ordine, i tantissimi volontari e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla perfetta riuscita di una serata straordinaria.

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