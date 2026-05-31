A Viserba un hotel amico dei rondoni. Targa da Lipu e Monumenti Vivi Rimini

Dopo le targhe Casa amica delle rondini e Casa amica dei balestrucci, è in arrivo la prima targa Hotel amico dei rondoni. Dopo la signora Maria e la signora Giuseppina, è la volta di un’altra donna: Rosangela Passoni, per tutti Rosy, la proprietaria dell’Hotel Belvedere Spiaggia di Viserba, che da anni “protegge”, anche nella memoria del marito, quei piccoli fori di areazione dove nidificano i rondoni. L’iniziativa, un unicum a livello nazionale e non solo nazionale, parte da Lipu e Monumenti Vivi Rimini, in sinergia con ALTISSIME VOCI Festival Musicale tra Terra e Cielo. In occasione della prossima Giornata Mondiale dei Rondoni, il Festival organizza due momenti importanti. Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 19, a Viserba sarà premiato l'impegno di Rosy. Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 18.30, sarà la volta della ormai tradizionale camminata urbana in ascolto e osservazione dei rondoni, con la guida di Cristian Montevecchi, birdwatcher di grandissima esperienza e socio AsOer in prima linea nella tutela del fratino. Prenotazione obbligatoria su whatsapp: 3890570107

Protagonisti in entrambe le date saranno proprio i rondoni: uccelli migratori che ogni anno a primavera tornano dall’Africa subsahariana per riprodursi nei nostri edifici, rendendoli così scrigni di biodiversità dal prezioso valore ecosistemico. In questa edizione del Festival centrale sarà il concetto di ONE HEALTH, l’idea che la salute delle persone dipenda strettamente dalla salute degli animali e delle piante: il prossimo evento, domenica 14 giugno, si terrà infatti presso l’Ospedale Infermi di Rimini, grande colonia di rondoni pallidi.