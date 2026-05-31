All'ex fornace sfilano le creazioni degli studenti dell'artistico Volta-Fellini

Un pubblico entusiasta ha accolto venerdì nell'area verde di fronte alla Vecchia Fornace, la sfilata di moda “Dark Couture”, l’evento finale interdisciplinare del Liceo Artistico Volta Fellini. L’iniziativa ha rappresentato il frutto del lungo lavoro, della dedizione e del talento degli studenti delle classi quinte degli indirizzi di Grafica, Audiovisivo e multimediale, e Moda: un grande impegno ampiamente ripagato dal calore della platea.

Oltre agli abiti, a rendere l’evento un’esperienza totalmente immersiva hanno contribuito le installazioni visive, i contenuti audiovisivi, le scenografie dei progetti grafici e multimediali e il live musicale rock di Musicantiere Riccione. Si sono respirate atmosfere surreali, eleganza e una forte creatività nel reinterpretare l’estetica visionaria di Tim Burton. Gli studenti hanno interpretato lo stile dark, facendolo evolvere con freschezza nelle forme contemporanee del modern e romantic goth.