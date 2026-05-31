La Mille Miglia torna a Rimini. Una serata sul passaggio delle edizioni storiche

In vista del passaggio della Mille Miglia a Rimini previsto per il 12 giugno, il Lapidario del Museo della Città di Rimini ospita una serata per ripercorrere il lungo e profondo rapporto tra la città e la storica competizione automobilistica, che la attraversò per ben ventitré edizioni. L'appuntamento con "Aspettando la Mille Miglia. La corsa più bella del mondo a Rimini" è per giovedì 4 giugno alle 21. In programma interventi di Gianni Morolli, Tommaso Panozzo ed Enzo Pirroni

in dialogo con il giornalista Maurizio Ceccarini; introduzione di Alessandro Giovanardi, direttore del Museo di Rimini.

Attraverso documenti, racconti e memorie verranno rievocati i protagonisti della corsa, i piloti locali, l’entusiasmo con cui i riminesi accoglievano il passaggio delle vetture e il clima di passione popolare che accompagnava l’evento, simbolo di un’Italia sedotta dal mito della velocità. L'incontro è promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con Panozzo Editore e ACI Rimini. In caso di maltempo, la conferenza si svolgerà all’interno del Museo della Città.