Da "Vado al massimo" ad "Albachiara", il concerto di Vasco Rossi al "Neri"

Vasco Rossi aveva annunciato alla vigilia del concerto una scaletta molto diversa dal solito, ed è stato di parola fin da subito. Ore 20:47 la data zero di “VascoLive2026” inizia con “Vado al massimo”, brano inciso nell’82 che il Komandante non portava sul palco dall’83.

E la prima parte è concentrata sugli anni 80: da “Ormai è tardi” a “Fegato, fegato spappolato”, il lato b di “Albachiara”, del ‘79, a “Una nuova canzone per lei”, mai eseguita dal vivo, a “Bolle di sapone” a “Domani sì, adesso no” a “Ciao” a “Lunedì”.

Non mancano in scaletta i brani cult, come “C’è chi dice no”, “Stupendo” e “Rewind”. Il concerto finisce dopo due ore con “Un mondo migliore”.

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Poi Vasco torna in scena con “Sally”. Alle 22:50, com’era accaduto venerdì sera per il soundcheck, si presenta a sorpresa sul palco anche il “Gallo”, Claudio Golinelli, lo storico bassista di Vasco reduce da un lungo ricovero, per “Siamo solo noi”.

Finale con tre grandi classici: “Vita spericolata”, in versione piano e voce, "Canzone” e l'immancabile “Albachiara”. Alle 23:14, dopo due ore e mezza di musica, Vasco ringrazia e saluta. I fuochi d’artificio e gli applausi dei 25mila fans del Komandante accorsi al “Romeo Neri” chiudono il concerto riminese della rockstar italiana, primo appuntamento di una tournée che attraverserà l’Italia per tutto il mese di giugno.